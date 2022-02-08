У Бразилії футболіст забив гол ударом з льоту із 70 метрів: відео нереального м'яча

Бразилія вкотре підтвердила статус країни, де футболісти – чарівники м'яча. Справжні шедеври стаються не тільки у провідних лігах Бразилії, але й на регіональному рівні.

Шалений гол з Бразилії

Захисник команди Салгейру Лусао став автором шедевру та підірвав простори Інтернету, повідомляє 24 канал. М'яч оборонця чи не найбільш обговорюваний в останні дні.

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Футболіст Салгейру забив фантастичний гол у матчі Ліги Пернамбукано (чемпіонаті штату Пернамбуку). Лусао влучив у ворота Сете де Сетембру ударом з льоту зі своєї половини поля.

Дистанція до воріт складала близько 70 метрів, але це не зупинило Лусао, який вирішив скористатися помилкою голкіпера.

М'яч відскочив на ногу до Лусао, після чого бразильський захисник без роздумів приклався до нього.

Оборонець настільки сильно вдарив по м'ячу, що через декілька секунд він опинився у воротах Сете де Сетембру.

Дивіться відео голу Лусао

Салгейру здобув перемогу в цьому матчі з рахунком 4:0.