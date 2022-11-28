Бразилія вперше в історії перемогла Швейцарію на чемпіонаті світу та вийшли в 1/8 фіналу

Бразилія зуміла вийти в плей-офф чемпіонату світу достроково, перемігши в другому турі Швейцарію. Все вирішив єдиний гол наприкінці зустрічі.

Бразилія – Швейцарія 1:0

Гол: Каземіро, 83

Бразилія та Швейцарія провели свій третій матч один проти одного в рамках чемпіонатів світу. Вперше вони перетнулися на ЧС-1950, де була зафіксована нічия 2:2. У 2018 році вони теж були в одній групі, і тоді фінальний свисток зафіксував нічию 1:1. У 2022 році Бразилія нарешті перемогла.

Варте уваги Чемпіонат світу з футболу 2022: турнірна таблиця

Варто відзначити, що в 1950 році з ним в групі була Югославія. У 2018 році – Сербія. Ця ж збірна потрапила до них в групу й у 2022 році.

Обидві команди перемогли в першому турі. Зважаючи, що в другому турі їх конкуренти в групі Сербія та Камерун зіграли у феєричну нічию 3:3, тож переможець матчу Бразилія – Швейцарія гарантував собі вихід в 1/8 фіналу.

Швейцарці в першому таймі не показали нічого, що могло б підтвердити їх бажання перемогти. Вони не завдали жодного удару по воротах суперника. І лише невезіння Вінісіуса, коли він пробивав по воротах Зоммера, зберегло нічийний результат на табло.

Варте уваги Блекаут на ЧС-2022: під час матчу Бразилія – Швейцарія на стадіоні зникло світло

У другому таймі швейцарці почали діяти більш активно. Але пропустили. Каземіро зі своєї половини поля віддав пас вперед, Рішарлісон легенько підкорегував його траєкторію. М'яч підхопив Вінісіус, уник підкату Елведі та забив гол. Але радість "селесао" була не довгою – арбітр зафіксував офсайд в Рішарлісона.

Та все ж таки Бразилія забила гол. Вінісіус та Родріго на лівому фланзі розіграли м'яч, після чого останній віддав пас в штрафному майданчику на Каземіро – той наважився на удар. М'яч після незначного рикошету влетів у ворота.

Бразилія мінімально перемагає. Але цього виявляється достатньо, щоб гарантувати собі вихід в 1/8 фіналу. В останньому матчі лише визначатиметься – з якого місця.

Натомість Швейцарії для виходу в плей-офф треба або обігрувати Сербію, або хоча б не програти їй, за умови, що Камерун в паралельному матчі не переможе Бразилію.

Відеоогляд матчу Бразилія – Швейцарія