Заявка на чемпіонство: дубль Рішарлісона приніс перемогу Бразилії у матчі проти Сербії – відео

Поєдинок групи G між збірними Бразилії та Сербії закривав програму першого туру ЧС-2022. Підопічні Тіте у яскравому матчі забили два голи у ворота балканців.

Бразилія – Сербія 2:0

Голи: Рішарлісон, 62, 74.

Програму першого туру чемпіонату світу 2022 закривав поєдинок одного з головних фаворитів Мундіаля збірну Бразилії проти міцної команди Сербії.

Весь перший тайм підопічні Тіте намагалися зламати оборону сербів. На ударні позиції партнери по команді виводили Рафінью, Неймара і Вінісіуса Жуніора. Проте захист балканців не робив грубих помилок і цілеспрямовано "сушив" гру.

У другій 45-хвилинці футболісти збірної Сербії ледь стримували навалу "селесао". І на 62-й хвилині матчу бразильці все ж таки досягли свого.

Одноклубник Луніна Вінісіус Жуніор завдав удару з кута воротарського майданчика, голкіпер відбив м'яч, але прямо на ногу набігаючому Рішарлісону – 1:0.

Відео першого голу Рішарлісона

Балканці у відповідь спробували огризнутися, але всі їх потуги бразильці зводили нанівець.

На 73-й хвилині форвард Тоттенгема Рішарлісон створив справжнє диво. 25-річний бразилець отримав пас від Вінісіуса Жуніора і забив неймовірний за красою гол у падінні через себе. До речі, цей м'яч став 19-м голом за збірну зіркового нападника.

Відео диво-гола Рішарлісона

У час, що залишився бразильці могли довести рахунок до розгромного. Втім, матч так і завершився з рахунком 2:0.

Впевнена і яскрава гра футболістів збірної Бразилії цілком задовольнила смаки футбольних гурманів. Без сумніву, команда Тіте підтвердила статус головного фаворита Мундіалю-2022.