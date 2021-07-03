Бразилія героїчно вийшла до півфіналу Копа Америка: відео перемоги Неймара та Ко

Збірна Бразилії виграла у Чилі (1:0) в матчі 1/4 фіналу Кубка Америки. Єдиний гол забив Лукас Пакета.

Бразилія – Чилі 1:0

Гол: Пакета, 46

Вилучення: Габріель Жезус, 48 (Бразилія)

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Перша половина пройшла фактично без моментів, а початок другого тайму видався дуже насиченим на події. Спочатку рахунок відкрив Пакета, який обігрався з Неймаром, виграв боротьбу в захисника та пробив повз голкіпера.

Вже за 2 хвилини Бразилія залишилась в меншості через брутальний фол Габі Жезуса – нападник Манчестер Сіті прямою ногою влетів в обличчя захиснику. Чилійці навіть зрівняли рахунок, але гол Варгаса скасували через офсайд. Врятувати міг і Бреретон, але його удар головою влучив у поперечку. В підсумку, "селесао" святкували дуже важку перемогу.

Бразилія – Чилі відеоогляд