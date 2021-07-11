Аргентина виграла Копа Америка, Мессі здобув перший титул зі збірною
Джерело:24 канал
У фіналі Копа Америка зійшлися збірні Бразилії та Аргентини. В неділю, 11 липня у фіналі перемогла збірна Аргентини.
Бразилія – Аргентина 0:1
Гол: Ді Марія, 22
- Копа Америка мала відбутися в Колумбії та Аргентині у 2020 році. Але через пандемію коронавірусу змагання відклали на один рік.
- За два тижні до старту змагань спочатку в Колумбії забрали право проведення, а через декілька днів – і в Аргентини. І перенесли до Бразилії.
- Аргентина грала в чотирьох з шести останніх фіналах Копа Америка. І програла. При цьому що Аргентина до цього 14 разів вигравала турнір Але востаннє – ще у 1993 році.
- Бразилія перемогла на турнірі у 2019 році.
Перемога на цьому Копа Америка була чи не єдиною можливістю для Лео Мессі та його партнерів виграти хоч щось із національною збірною на дорослому рівні. Адже у попередні роки команді завжди чогось бракувало.
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Цього разу аргентинці таки виявилися сильнішими. все у матчі вирішив єдиний гол, який в середині першого тайму забив Анхель Ді Марія. Отримавши пас зі своєї половини поля, другим дотик гравець перекинув Едерсона, який вийшов з воріт.
Бразильці в цьому матчі більше часу провели в атаках, але бодай раз відзначитися їм не вдалося.
Аргентина перемагає та здобуває Кубок Південної Америки. Вперше за 28 років. І це перший значний трофей для Мессі з національною збірною.