Аргентина виграла Копа Америка, Мессі здобув перший титул зі збірною

У фіналі Копа Америка зійшлися збірні Бразилії та Аргентини. В неділю, 11 липня у фіналі перемогла збірна Аргентини.

Бразилія – Аргентина 0:1

Гол: Ді Марія, 22

Копа Америка мала відбутися в Колумбії та Аргентині у 2020 році. Але через пандемію коронавірусу змагання відклали на один рік.

За два тижні до старту змагань спочатку в Колумбії забрали право проведення, а через декілька днів – і в Аргентини. І перенесли до Бразилії.

Аргентина грала в чотирьох з шести останніх фіналах Копа Америка. І програла. При цьому що Аргентина до цього 14 разів вигравала турнір Але востаннє – ще у 1993 році.

Бразилія перемогла на турнірі у 2019 році.

Перемога на цьому Копа Америка була чи не єдиною можливістю для Лео Мессі та його партнерів виграти хоч щось із національною збірною на дорослому рівні. Адже у попередні роки команді завжди чогось бракувало.

Оце так Суцільні збитки: Мессі втрачає щодня по 100 тисяч євро після того, як покинув Барселону

Цього разу аргентинці таки виявилися сильнішими. все у матчі вирішив єдиний гол, який в середині першого тайму забив Анхель Ді Марія. Отримавши пас зі своєї половини поля, другим дотик гравець перекинув Едерсона, який вийшов з воріт.

Бразильці в цьому матчі більше часу провели в атаках, але бодай раз відзначитися їм не вдалося.

Аргентина перемагає та здобуває Кубок Південної Америки. Вперше за 28 років. І це перший значний трофей для Мессі з національною збірною.