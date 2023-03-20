Найтитулованіший футболіст світу відзначився дублем за тюремну команду
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Бразильський рекордсмен Дані Алвес навіть за гратами продовжує насолоджуватися футболом. Ексфутболіст Барселони очікує за гратами вирок суду за підозрою у згвалтуванні.
Ще в грудні минулого року Дані Алвес грав на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, а всього лише через кілька місяців демонструє дриблінг співкамерникам у в'язниці. Найтитулованіший футболіст в історії не втрачає оптимізму та сподівається незабаром опинитися на свободі.
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Дані Алвес знайшов відраду у футболі
За інформацією іспанських ЗМІ, бразилець повністю адаптувався до життя у в'язниці. Він потоваришував зі своїми співкамерниками, які його дуже добре прийняли у свій колектив. Його часто можна побачити в оточенні ув'язнених, яким він роздає автографи.
Ба більше, бразилець регулярно грає у футбол з товаришами по в'язниці та навіть відзначився дублем в одному з матчів.
Адвокат спортсмена Міраїда Пуентес, яка відвідує його щотижня, запевняє, що Алвес перебуває у чудовому настрої і впевнений у своїй невинуватості. Вона спростувала інформацію останніх днів про нібито голодування та інші проблеми титулованого футболіста.
- Нагадаємо, що Дані Алвеса звинуватили у сексуальному насильстві після інциденту в нічному клубі Барселони 30 грудня 2022 року.
- 20 січня 2023 року ексзахисника Барселони взяли під варту. 39-річний футболіст очікує вирок суду у в'язниці, яка знаходиться за 40 кілометрів від столиці Каталонії.
- Востаннє Алвес грав у професійний футбол 8 січня, коли Пумас грав проти Хуареса в чемпіонаті Мексики. 20 січня клуб розірвав контракт із правим захисником.