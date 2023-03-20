Найтитулованіший футболіст світу відзначився дублем за тюремну команду

Бразильський рекордсмен Дані Алвес навіть за гратами продовжує насолоджуватися футболом. Ексфутболіст Барселони очікує за гратами вирок суду за підозрою у згвалтуванні.

Ще в грудні минулого року Дані Алвес грав на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, а всього лише через кілька місяців демонструє дриблінг співкамерникам у в'язниці. Найтитулованіший футболіст в історії не втрачає оптимізму та сподівається незабаром опинитися на свободі.

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Дані Алвес знайшов відраду у футболі

За інформацією іспанських ЗМІ, бразилець повністю адаптувався до життя у в'язниці. Він потоваришував зі своїми співкамерниками, які його дуже добре прийняли у свій колектив. Його часто можна побачити в оточенні ув'язнених, яким він роздає автографи.

Ба більше, бразилець регулярно грає у футбол з товаришами по в'язниці та навіть відзначився дублем в одному з матчів.

Адвокат спортсмена Міраїда Пуентес, яка відвідує його щотижня, запевняє, що Алвес перебуває у чудовому настрої і впевнений у своїй невинуватості. Вона спростувала інформацію останніх днів про нібито голодування та інші проблеми титулованого футболіста.