Лемпард під загрозою: команда Де Дзербі познущалась над Евертоном Віталія Миколенка

Брайтон впевнено впорався із Евертоном і наблизив відставку коуча "ірисок". Українець став частиною розгрому. але його вини у голах немає.

Евертон – Брайтон 1:4

Голи: Грей, 90+2 (пен.) – Мітома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57.

Цими днями у чемпіонаті Англії відбуваються матчі 19 туру АПЛ. В одній із зустрічей вівторка Евертон приймав Брайтона Роберто Де Дзербі, пише 24 канал.

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Мерсисайдці провалюють сезон, не вигравши жоден з останніх п'яти матчів. Правда у минулому турі "іриски" зуміли відібрати очки у Манчестер Сіті. Брайтон же навпаки показує гарні результати, тримаючись у верхній половині турнірної таблиці.

Вкотре зі старту вийшов Віталій Миколенко, який поки не пропустив жодного матчу Евертона в АПЛ. Однак мерсисайдці з тріском провалились вдома проти "чайок".

Вже до 57 хвилини підопічні Де Дзербі забили чотири голи. Жоден з них не був проведений з флангу Миколенка, але від того команді не легше. Головним антигероєм можна назвати правого бека Натана Паттерсона, який допустив чимало результативних помилок.

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У Брайтона особливо вразив молодий нападник Еван Фергюсон, який оформив гол та асист. Під занавіс гри "іриски" змогли розмочити рахунок завдяки голу Грея з пенальті, але від розгрому команду Лемпарда це не врятувалою

"Чайки" підіймаються на 8 сходинку, тоді як над Френком Лемпардом згущаються хмари. Цілком ймовірно, що під час невеликої паузи перед наступним туром легенда Челсі втратить своє робоче місце.

Евертон програє вже дев'ятий матч в АПЛ і не знає смаку перемог із середини жовтня. Команда зависла на 16 місці, але має на гру більше ніж Вест Хем, Ноттінгем та Вулверхемптон, які можуть обігнати їх.