Брайтон зробив неймовірний камбек, відігравшись з 0:2 у матчі з МанСіті: відео

Манчестер Сіті 18 травня зіграв на виїзді проти Брайтона у 37 турі АПЛ. Команда Олександра Зінченка несподівано поступилась господарям.

Брайтон – Манчестер Сіті 3:2

Голи: Троссард, 50, Вебстер, 72, Берн, 76 – Гюндоган, 2, Фоден, 48

Вилучення: Канселу, 10 (Манчестер Сіті)

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Не пройшло і двох хвилин, як гості відкрили рахунок у зустрічі. Гюндоган замкнув передачу на дальню стійку – 0:1.

Вже на 10-й хвилині достроковий чемпіон Англії сам собі створив проблеми.спробував вибити м'яч біля власного штрафного, але промахнувся повз нього. Вже за його спиною був гравець Брайтона. Захиснику "містян" нічого не залишалось, як зірвати атаку. Арбітр зафіксував фол останньої надії та показав пряму червону картку футболісту МанСіті.

Майже увесь матч гостям прийшлось грати у меншості. На відпочинок команди пішли за мінімальної переваги гостей.

По перерві "містяни" навіть у десятьох збільшили перевагу у зустрічі. Фоден сам протягнув м'яч флангом, увірвався у штрафний та пробив у дальній кут воріт Брайтона – 0:2.

Вже через дві хвилини господарі скоротили перевагу гостей. Троссард скористався ганебною помилкою гравця Сіті, перехопив передачу, у штрафному суперника пошив у дурні п'ятьох футболістів "містян" та потужно пробив під поперечину – 1:2 без шансів для Едерсона.

Протягом шести хвилин господарі двічі шокували суперника. Спершу Вебстер найкраще зіграв на другому поверсі та головою зрівняв рахунок. А вже через чотири хвилини Берн з другої спроби таки пробив голкіпера – 3:2.

Брайтона зробив неймовірний камбек, відігравшись з 0:2. Ця поразка не змінила становище МанСіті у таблиці, який і так вже став чемпіоном. Брайтона після перемоги з 41-м очком йде на 15 місці.

За Сіті весь матч провів Олександр Зінченко, але провів доволі кволий поєдинок.

Брайтон – Манчестер Сіті відеоогляд