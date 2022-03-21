Брати Суркіси під час війни вивезли з України 17 мільйонів доларів, – ЗМІ

Київські бізнесмени Григорій та Ігор Суркіси втекли з України наступного дня після початку повномасштабних військових дій Росії.

Джерелу вдалося отримати документ прикордонників, який розкриває деталі виїзду за кордон Ігоря та Григорія Суркісів. Вони виїхали двома окремими автомобілями пізно ввечері 26 лютого.

Дивіться також Брати Суркіси виїхали з України на початку війни, – ЗМІ

За інформацією джерела, Суркіси не декларували готівку на українській митниці, але вже на угорському кордоні повідомили, що мають при собі сумарно 17,6 мільйонів доларів.

Президент Динамо виїхав на броньованому авто Maybach S650 (вартість близько 700 тисяч доларів). Пасажирами були Ольга Романова (громадянка РФ), В'ячеслав та Яна Суркіси.