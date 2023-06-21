Селезньов розповів про брата у лавах ЗСУ, з яким не бачився 15 років

Євген Селезньов, який нещодавно закінчив кар'єру професійного футболіста, показав свого рідного брата. Одна з найрідніших людей для Євгена захищає Україну від безжального ворога.

Колишній нападник збірної України та Шахтаря зробив відверте зізнання. Євген Селезньов вперше за 15 років зустрівся із рідним братом.

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Селезньов: Брат повернувся і боронить нашу Батьківщину

Виявилось, що брат Селезньова повернувся із Чехії після початку повномасштабного вторгнення та служить у лавах ЗСУ. Раніше рідна людина Євгена брала участь в АТО на Донбасі, де отримав поранення.

Брати Селезньови зробили спільне фото із футболкою Євгена з часів виступів за донецький Шахтар. У коментарях під фото свої реакції вже залишили колишні "гірники" Артем Федецький та В'ячеслав Шевчук.

Знайомтеся, це мій рідний брат. Служить в 24 ОМБр. Не бачились 15 років. Він почав з АТО, потім було поранення і 24 лютого війна застала його в Чехії. Брат повернувся і боронить нашу Батьківщину. Слава ЗСУ,

– підписав під фото Селезньов.

Поки брат Селезньова захищає України у лавах ЗСУ, то Євген активно займається допомогою військовим у тилу. Наприклад, 6 червня в Ужгороді Селезньов провів прощальний матч, під час якого збирали кошти на потреби наших захисників. Ця зустріч зібрала багато зіркових гостей, як футболу, так і шоубізу.

Також футболка Селезньова з того прощального поєдинку розігрується на аукціоні. А усі виручені від неї гроші підуть на потреби ЗСУ.