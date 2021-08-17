Брат Маріо Гьотце потрапив у реанімацію: футболіста забрали з поля непритомним
Джерело:Bild
У поєдинку чемпіонату третьої Бундесліги Вікторія вдома здобула велику перемогу над Кайзерслаутерном (4:0). У матчі трапився моторошний інцидент.
На 73-й хвилині трапилося зіткнення між одноклубниками, в результаті якого футболіст гостей Фелікс Гьотце впав на газон.
Дивіться також Зламаний бордюр став причиною масової аварії під час перегонів NASCAR: відео
Гравець втратив свідомість відразу після зіткнення, але футболісти і суддя побачили серйозність ситуації і відреагували швидко.
Фелікс Гьотце потрапив у реанімацію / Фото: bild.de
Кайзерслаутерн повідомив у соцмережах, що Гьотце все ще перебуває в реанімації для подальшого спостереження і розслідування. 23-річний захисник отримав перелом основи черепа, але в даних обставинах почуває себе добре.
"Ми хотіли б подякувати вам за численні побажання одужання, які ми отримали від наших фанатів, а також від співробітників і фанатів Вікторії. Фелікс Гьотце зараз перебуває на лікуванні в берлінській лікарні", – йдеться у заяві клубу.
Фелікс – брат легендарного Маріо Гьотце
- Фелікс Гьотце виступає за Кайзерслаутерн на правах оренди, права на якого належать Ауґсбурґа.
- Футболіст є рідним братом колишнього чемпіона Німеччини і світу Маріо Гьотце. Автор переможного м'яча фіналу ЧС-2014 Маріо виступає за ПСВ – 18 серпня його команда зіграє в Лізі чемпіонів проти Бенфіки.