Брат Маріо Гьотце потрапив у реанімацію: футболіста забрали з поля непритомним

У поєдинку чемпіонату третьої Бундесліги Вікторія вдома здобула велику перемогу над Кайзерслаутерном (4:0). У матчі трапився моторошний інцидент.

На 73-й хвилині трапилося зіткнення між одноклубниками, в результаті якого футболіст гостей Фелікс Гьотце впав на газон.

Дивіться також Зламаний бордюр став причиною масової аварії під час перегонів NASCAR: відео

Гравець втратив свідомість відразу після зіткнення, але футболісти і суддя побачили серйозність ситуації і відреагували швидко.



Фелікс Гьотце потрапив у реанімацію / Фото: bild.de

Кайзерслаутерн повідомив у соцмережах, що Гьотце все ще перебуває в реанімації для подальшого спостереження і розслідування. 23-річний захисник отримав перелом основи черепа, але в даних обставинах почуває себе добре.

"Ми хотіли б подякувати вам за численні побажання одужання, які ми отримали від наших фанатів, а також від співробітників і фанатів Вікторії. Фелікс Гьотце зараз перебуває на лікуванні в берлінській лікарні", – йдеться у заяві клубу.

Фелікс – брат легендарного Маріо Гьотце