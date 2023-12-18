8 рук, супермен та античний бог: Трубін став героєм мемів після дивосейву за Бенфіку
Анатолій Трубін провів черговий матч на нуль у футболці Бенфіки. Український страж воріт залишив володіння "на замку" у виїзному поєдинку 14-го туру проти Браги.
22-річний голкіпер збірної України провів свій 18-й матч за Бенфіку та вкотре довів усім, чому саме він є першим номером португальського гранда. У поєдинку проти Браги Анатолій здійснив шість сейвів (із 11-ти ударів суперника у бік воріт), повідомляє 24 Канал.
До теми Трубін – герой: суперсейв українця приніс перемогу Бенфіці та вивів "орлів" у лідери – відео
Уболівальники у захваті від Трубіна
М'яч після жодного пострілу господарів не побував у володіннях Трубіна. Українець спершу потягнув потужний удар з-за меж штрафного майданчика, а вже у компенсований час став справжнім героєм "орлів".
Трубін неймовірним чином потягнув удар у протилежний кут воріт. Голкіпер кінчиками пальців відбив постріл у вбивчому епізоді для Браги. Якийсь суперсейв видав українець, який просто не вкладається у голові.
Завдяки такій високій грі Трубіна Бенфіка зберегла мінімальну перемогу над Брагою 0:1. "Орли" ще й перебрались на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії сезону-2023/2024 після 14-ти турів.
Після поєдинку український голкіпер "орлів" отримав заслужену відзнаку найкращого гравця матчу.Цікаво! Трубін провів свій 7-й "сухий" матч із 18-ти зіграних поєдинків (пропустив 16 голів).
Після переможного для Бенфіки поєдинку Трубін став обличчям мемів. Уболівальники "орлів" не стримували себе у фантазії. Відтак, Анатолій постав в образах Супермена, античного бога та навіть восьминога, який зображений із 8 руками.
Трубін наш супергерой!
– підписали мем.
Трубін – Супергерой Бенфіки / Скриншот із Primeiro Amor Benfica
Трубін зображений в образі античного бога / Скриншот із соцмереж
Трубін у ролі восьминога / Скриншот із HG 35
Відзначимо, що Трубін отримав порцію похвали не лише від уболівальників, а й від головного тренера, який вражений професійним зростанням українця у Бенфіці.
- Нагадаємо, що Анатолій перебрався у Португалію у серпні 2023-го року.
- Трубін підписав контракт із Бенфікою до кінця червня 2028-го року, але з такою грою "орли" точно продадуть українця швидше зазначеного терміну кінця співпраці та ще й за дуже солідні гроші.