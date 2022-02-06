Божевільний камбек із 0:3 приніс Камеруну 3 місце на Кубку Африки: відеоогляд шаленого матчу

Камерун та Буркіна-Фасо видали космічний матч за 3 місце Кубка Африки. Камерун у серії пенальті вирвав бронзові нагороди.

Буркіна-Фасо – Камерун 3:3 (по пен. 3:5)

Голи: Яго, 24, Онана, 43 (авт.), Уаттара, 59 – Баокен, 71, Абубакар, 85, 87

24 хвилини довелось чекати першого голу у матчі. Яго у падіння відгукнувся на передачу з флангу та ударом під поперечину прошив сітку воріт Камеруну. У голкіпера не було шансів, щоб врятувати команду від взяття воріт – 1:0, повідомляє 24 канал.

​Дивіться також Голкіпер зі всієї сили вгатив м'яч у власні ворота: відео шаленого голу

Ще до перерви господарі забили вдруге. Гол був подібним до першого. Знову простріл з флангу приніс результат. Цього разу Онана знову відзначився курйозними діями у рамці воріт. Голкіпер Камеруну хотів впіймати м'яч після передачі суперника. Але м'яч від грудей полетів поміж рук воротарю та залетів у сітку – 2:0. Саме з таким рахунком команди пішли на перерву.

Після відпочинку футболісти Буркіна-Фасо довели цифри на табло до розгромних. Траоре зробив подачу у воротарський майданчик суперника, адресатом передачі став Уаттара, який головою у падінні забив третій гол господарів – 3:0.

Шалений камбек

Здавалось, що бронзові медалі вже у руках футболістів Буркіна-Фасо. Але інакше гадали суперники. На 71-й хвилині Баокен скористався "пожежею" у штрафному господарів та відквитав один м'яч – 3:1. Це був початок шаленого камбеку, який продовжився наприкінці зустрічі.

Протягом двох хвилин футболісти Камеруну забили двічі Абубакар став справжнім героєм у складі гостей. Венсан оформив дубль та врятував команду від поразки в основний час – 3:3.

Все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті, яка завершилась на користь Камеруну – 3:5. Камерун видав шалений камбек та здобув "бронзу" Кубка Африки.

Фінал Кубка Африки Сенегал – Єгипет відбудеться 6 лютого о 21:00.

Буркіна-Фасо – Камерун: відеоогляд матчу