У бою за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал

Захищаючи Маріуполь від російських окупантів, у п'ятницю, 25 березня, загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Про це повідомив його тренер Олег Скирта.

Героїчно віддав життя в боях за Маріуполь

Максим захищав Маріуполь, у складі окремого загону спеціального призначення "Азов".

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Максим – перший чемпіон світу з кікбоксингу у клубі Гермес, перший чемпіон світу з кікбоксингу у Кременчуці та перший чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі збірної команди України.

Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося,

– написав тренер.

Максим Кагал – займався кікбоксингом, тайським боксом муай-тай, став чемпіоном світу і бронзовим призером з кікбоксингу за версією ISKA 2014.

А у 2014 році зміг не лише стати чемпіоном світу з кікбоксингу, а й виграв срібло відкритого чемпіонату Кременчука регбі-7. Любив футбол й активно вболівав за місцеву команду.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та друзям Максима Кагала. Вічна пам’ять Герою!