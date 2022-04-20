Бою з Усиком не буде: Ф'юрі закінчує кар'єру після поєдинку проти Уайта

Наприкінці квітня Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг. Британець востаннє потішити прихильників своїм боксом.

Ф'юрі: Бій з Уайтом буде останнім для мене

Суперником "Циганського короля" буде Ділліан Уайт, після чого Тайсон Ф'юрі попрощається з рингом. Британець заговорив про закінчення кар'єри.

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Ф'юрі дав відповідь на запитання журналіста про бій за усі пояси у важкій вазі. Британський боксер наголосив, що його наступний поєдинок буде останнім у його кар'єрі. Тому бій проти Олександра Усика скасовується.

Бій з Уайтом буде останнім для мене, от і все. Подивимося, що там Уайт зможе зробити у рингу. Усик чи Джошуа? Мені все одно, йду після поєдинку з Уайтом,

– заявив Тайсон Ф'юрі.

. Бій Тайсона Ф'юрі з Ділліаном Уайтом відбудеться у ніч на 24 квітня 2022 року. Боксери вийдуть на ринг на легендарному "Вемблі" у Лондоні.

Нагадаємо, що раніше "Циганський король" назвав винного у зірваному бою проти українця. Ним став Ентоні Джошуа, який не захотів взяти відступні та поступитись йому.

На Усика попереду чекає реванш проти Джошуа. Наразі сторони узгоджують деталі поєдинку – дату та місце проведення.