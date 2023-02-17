В бою під Краматорськом загинув каратист Микола Яремчук

Куля російських окупантів вразила чергового українського спортсмена. Цього разу загарбники забрали життя молодого каратиста Миколи Яремчука.

Хлопець відійшов у вічність у бою під Краматорськом. 22-річний Микола був спортсменом та тренером чернівецького клуба Дзаммай.

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Яремчук з шести років займався карате у своєму рідному клубі в тренера Святослава Сідлярчука. Микола успішно виступав в куміте у категоріях 60 та 67 кілограмів, інколи також був задіяний і у ката. Хлопець – срібний призер юніорського чемпіонату України 2016-го року. Здобув кваліфікацію у майсти спорту та отримав перший дан.

Його спортивну кар'єру спершу перервала пандемія коронавіруса, під час якої Микола зусередився на тренерській діяльності. Яремчук працював з юними спортсмена свого клуба. Також хлопець встиг зробити бакалаврат у Чернівецькому національному університеті за фахом "фізичне виховання". Плани на життя хлопцю зіпсувала війна.

Восени Микола доброволцем пішов на фронт, де воював у лавах 80-ї ОДБШ під позивним "Ярем". Загинув Микола у боях під Краматорськом.