У бою під Києвом загинув ексгравець Карпат Віталій Сапило

У бою під Києвом у п’ятницю ввечері, 25 лютого, загинув 21-річний Віталій Сапило. Військовий був командиром танку.

Герої не вмирають

Віталій – мешканець села Сокільники, що поблизу Львова. Сапило обороняв Київ від російських бойовиків.

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Важка втрата у нашій громаді – Сокільники. Сапило Віталій Романович. 3.09.2000-25.02.2022. Офіцер, командир танку, загинув вчора ввечері у бою під Києвом,

– йдеться у повідомленні.

21-річний львів'янин був командиром танку. Він обороняв столицю України від російських окупантів, які за будь-яку ціну намагалися захопити Київ і закріпитися у ньому.

Сапило – вихованець ДЮСШ Карпати (випуск 2000 року народження, тренер – Савченко О. В.).