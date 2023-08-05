Позбавив себе шансу на реванш: бій двічі поваленого Усиком боксера зірваний через допінг

У ніч на 12 серпня на арені О2 в Лондоні Ентоні Джошу повинен був повернутись у ринг боєм проти Ділліана Вайта. Однак поєдинок офіційно скасований через 35-річного британського боксера.

За декілька днів до бою з'явилась шокуюча інформація – Ділліан Вайт провалив допінг-тест. Через це поєдинку проти Ентоні Джошуа не буде.

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Провалив допінг-тест

Вайт зірвав зустріч та підставив колишнього суперника Олександра Усика.

Через провальний тест 35-річного британського боксера буде проведе повне розслідування. Більше інформації про цю подію організатори вечора боксу повідомлять пізніше.



Бою Джошуа – Вайт не буде / Фото Matchroom Boxing

Ділліан самотужки позбавив себе можливості взяти реванш у Джошуа. У 2015-му році британські боксери вже боксували на одному рингу. Тоді у 7-му раунді технічним нокаутом перемогу здобув Ентоні.

До цього зірваного поєдинку Джошу двічі був повалений Усиком, після чого за одноголосним рішенням суддів переміг суперника з США Джермейна Франкліна.

Щодо Вайт, то винуватець зриву у листопаді 2022-го року був сильнішим за того ж Франкліна, якого переміг з роздільним рішенням суддівських записок.