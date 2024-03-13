"Грубе порушення контрактних зобов'язань": в Зорі прокоментували бойкот гравців у матчі з Динамо

У вівторок, 12 березня, відбулися матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги. В одному з них київське Динамо на своєму полі приймало луганську Зорю.

Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь господарів. Для команди Юрія Коваля ця поразка стала першою у 2024 році в офіційних матчах.

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Скандальна ситуація в Зорі

Перед матчем з Динамо луганський клуб зіштовхнувся з кадровими проблемами. Причиною цьому стало небажання деяких гравців виходити на поле через заборгованість по зарплаті за декілька місяців.

Повідомлялося, що керівництво Зорі пропонувало виплатити премії у травні, але футболісти наполягали на негайному отриманні своїх грошей. Тому в Києві на гру вийшли одразу 5 дебютантів, а лідерів команди не було навіть у заявці.

Цю ситуацію прокоментував начальник луганської Зорі Ігор Гузь. Він повідомив, що в клубі розпочали внутрішнє розслідування щодо гравців, які відмовилися брати участь у матчі.

Має місце грубе порушення контрактних зобов'язань деяких футболістів, а саме – необґрунтований невихід на гру деяких з них, а також скарги на стан здоров'я, які не підтверджені нашою медичною службою.

Після гри з Минаєм футболісти заявили, що не згодні з датою отримання премій і бойкотуватимуть матч проти Динамо. Наступного дня після гри з Минаєм, у клубі розпочалося службове розслідування за даним фактом: футболістам було запропоновано в письмовій формі пояснити причину відмови від участі в матчі з Динамо. Футболісти відмовилися вказувати причини, пославшись на те, що вони візьмуть участь у матчі", – заявив функціонер.

Зазначимо, що до заявки луганської Зорі на матч проти Динамо не потрапили Богдан Бутко, Ігор Кирюханцев, Арсеній Батагов та Вячеслав Чурко, які у весняній частині сезону УПЛ грали у всіх трьох поєдинках своєї команди. Ще одним гравцем, який не з'явився на полі був Едуардо Герреро, але він просидів весь матч на лаві запасних.

. Наразі луганська Зоря посідає 12 місце в турнірній таблиці УПЛ та знаходиться на відстані трьох очок від зони перехідних матчів. Свій наступний поєдинок підопічні Коваля зіграють 29 березня о 15:30 проти Металіста 1925, який розташувався однією сходинкою нижче.