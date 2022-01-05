Бої Усика та Ломаченка увійшли до топ-10 найочікуваніших поєдинків 2022 року

Британський портал TalkSport представив свою версію десяти найочікуваніших боїв року у професійному боксі. Найочікуванішим боєм 2022 року вважають битву двох непереможених чемпіонів світу в напівсередній вазі – Теренса Кроуфорда та Еррола Спенса.

Журналісти видання на другий рядок рейтингу поставили можливий бій Усика з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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"Ф'юрі буде фаворитом через свої величезні габарити, але він зіткнеться з чимось, з чим ще не стикався - шульгою з захмарним талантом, відмінним резюме в аматорах і людиною, яка не боїться нікого", – пишуть оглядачі порталу.

Поєдинок Василя Ломаченка з новим королем легкої ваги Джорджем Камбососом-молодшим зайняв у рейтингу найочікуваніших боїв року четверту позицію:

Навіть в Австралії Ломаченко через неймовірну роботу ніг та боксерське IQ буде фаворитом. Але впертий і недооцінений Камбосос переграв людину, яка побила Ломаченка. Гра почалася.

Топ-10 найочікуваніших поєдинків у 2022-му за версією talkSport

1. Теренс Кроуфорд – Еррол Спенс

2. Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі

3. Сауль Альварес – Артур Бетербієв

4. Василь Ломаченко – Джордж Камбосос

5. Кеті Тейлор – Аманда Серрано

6. Девін Хейні – Джервонта Девіс

7. Джош Тейлор – Теофімо Лопес

8. Наойя Інуе – Стівен Фултон

9. Геннадій Головкін – Кріс Юбенк-молодший

10. Ентоні Джошуа – Деонтей Уайлдер