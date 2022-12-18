Мотивації немає меж: боєць, який народився без ніг, переміг у поєдинку MMA

Американський боєць Зейон Кларк народився без ніг. Він переміг у своєму першому професійному поєдинку ММА.

Кларк переміг свого співвітчизника Юджина Мюррея, який не має проблем зі здоров’ям. Зробив він це у трираундовому поєдинку на турнірі Gladiator Challenge: Seasons Beatings у Сан-Дієго (штат Каліфорнія) одноголосним рішенням суддів. Раніше Кларк говорив, що мріє виступати у UFC.

Варте уваги Непереможений спадкоємець братів Кличків розібрався з американським ветераном

Неймовірна людина

Зейон народився без ніг через рідкісний вроджений дефект, який відомий, як синдром каудальної регресії. Атлет отримав свою популярність через конкурентноздатність у різних видах спорту. Кларк виступає з мотиваційними промовами, такими як: "Єдине обмеження, яке у тебе є – це ти сам."

Також у Зейона є чимало рекордів Гінеса. Він найшвидша людина світу, яка ходить на руках. Також у нього рекорд зі стрибка на коробку тільки за допомогою рук (84 см). До того всього, Кларк рекордсмен по алмазному віджиманню (248 раз за 3 хвилини).

Зейон Кларк займався спортивною боротьбою у старшій школі та потрапив до борцівської команди Кентського університету. Та через травми плеча і спини він не зміг виступити на Паралімпіаді в Токіо. Проте він розраховує виступити на іграх у Парижі в перегонах на візках.