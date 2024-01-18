Один зі снарядів залетів у бліндаж: тренер розповів, як рятував побратимів під Бахмутом

Старший солдат 4-ї бригади батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир із позивним "Гуп" до війни працював тренером з фітнесу та грав у американський футбол. Повномасштабне вторгнення Росії вирвало його з мирного життя.

Для проєкту "Епізоди війни" Володимир пригадав один з випадків, який трапився при обороні Бахмута. Тоді боєць мав ще зовсім мало бойового досвіду.

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Врятував побратимів попри ворожі обстріли

Події відбувалися 31 грудня 2022 року. Наші герої тримали позиції поблизу Бахмуту, не зважаючи на чисельну перевагу ворога.

"Тоді ми з хлопцями були у піхоті. Це був 4-й день бойового виходу на позиції. Стоїмо з побратимом на СПшці і спостерігаємо, як працює наша вогнева підтримка. Ну як спостерігаємо. Просто чуємо свист гармат у бік ворога. Тиші там майже не було у той день.

І ось раптом все затихло хвилин на 10. Нам передають по рації, що у під*рів втрати, мінуснули двох їхніх командирів (один – "200-й", один – "300-й"). Ми зраділи, оскільки це один із найкращих подарунків на Новий рік. Але після ще тривалішої тиші наші позиції почали розбирати з АГС та міномета. Один зі снарядів залетів у бліндаж, де перебували наші брати", – розповів Володимир.

Володимир "Гуп" / інстаграм бійця батальйону "Свобода"

Часу для прийняття рішення було дуже мало. "Гуп" разом з бойовим товаришам кинулися до бліндажу рятувати хлопців.

На той момент усі були "зелені", бо це були перші бойові виходи після КМБ, але ніхто не впав у ступор. У нас було тоді 3 – "300-х", з яких два – тяжких. Спільними зусиллями накинули турнікети та бандажі та з побратимами дотягли поранених до евакуації. Це було геть не просто. Відстань була не сильно велика, але хлопці були тяжкі не тільки за пораненням, але й за вагою,

– пригадав "Гуп".

Завдяки оперативній евакуації життя побратимів було врятовано.

"Коли була евакуація, у нас на двох СП було лише по одному воїну, які тримали тоді оборону. Оскільки людей для всього того не вистачало, перенести важких поранених допомагав хлопчина з контузією. Я пам'ятаю, як дивився на нього, а він був увесь блідий і дуже погано почувався.

Коли ми повертались з евакуації, по нас із братиками працював під*рський снайпер. Проте нам дуже пощастило, що він був, напевно, якийсь косоокий, і все лягало мимо. Було чутно тільки свист куль. Ми дійшли до своїх позицій для продовження виконання завдань. А хлопців, яких витягли, врятували лікарі",– завершив свою історію Володимир.

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