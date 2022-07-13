Потрапляв у різні ситуації, – Амосов про службу в теробороні Ірпеня

Боєць змішаних єдиноборств (MMA) Ярослав Амосов розповів про свої військові обов'язки в територіальній обороні Ірпеня. Спортсмен став на захист України з перших днів повномасштабної війни.

Амосов: Я не якийсь там "Тиранозавр Рекс"

Про своє перебування в територіальній обороні боєць розповів досить скромно. Він наголосив, що не вважає себе супервоїном.

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Я не якийсь там "Тиранозавр Рекс", який бігав і трощив усіх підряд, по 300 танків за день підривав. Такого не було. Я залишився в Ірпені, щоб допомогти обороняти його. Так, я потрапляв у різні ситуації. Пацани, які були зі мною, і я сам – не якісь супервоїни,

– сказав Амосов.

Також український чемпіон наголосив на важливій роботі волонтерів.

"Були пацани, які постійно лізли в будь-які місця. Про них мало розповідають чомусь. Не часто згадують і про волонтерів. Не можу зрозуміти, чому волонтерів забувають. Тут усі ходили взуті, одягнені, ситі, у нас все було. Волонтери все це знаходили, а я думав: "Як їм це вдається? Як вони це все привозять, домовляються?", – додав боєць.

Що відомо про боксера

Ярослав Амосов влітку 2021-го став першим українським чемпіоном промоушена Bellator у середній вазі. Він переміг Дугласа Ліму одноголосним рішенням суддів та відібрав у нього титул.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України Амосов вступив до лав територіальної оборони Київської області. Сам спортсмен народився та проживає в Ірпені.

Ярослав мав вийти на захист титулу проти британця Майкла Пейджа (21-2) 13 травня в Лондоні, проте залишився захищати Україну. Сам боєць запевняє, що незабаром може знову повернутися до змагань.

Під час повномасштабного вторгнення росії мама спортсмена надійно заховала чемпіонський пояс сина у підвалі. Щойно українська армія відбила місто, Амосов прийшов до свого житла та дістав жаданий трофей.