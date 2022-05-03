У боях за Україну загинув призер "Ігор нескорених" Андрій Котовенко

У понеділок, 2 травня, на війні загинув призер "Ігор нескорених" Андрій Котовенко. Український герой захищав рідну країну від окупантів.

Віддав життя за свободу українського народу

Війна забрала життя ще одного українського захисника. За інформацією видання "Фокус" Андрій Котовенко загинув під Харковом, де зараз точаться пекельні бої за українську територію проти окупантів.

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Андрію, в твою честь і пам’ять буде піднятий стяг України на багатьох міжнародних змаганнях. Тебе пам’ятатимуть, як захисника України, котрий віддав своє життя за наше майбутнє! Помстимося! Світла пам’ять!,

– йдеться у публікації.

У коментарях під публікацією син героя України уточнив, що батько загинув 2 травня о четвертій годині ранку.



Деталі загибелі Андрія Котовенка / Скриншот із коментарів

Що відомо про Андрія Котовенка

Уродженець Рівненщини, який ще раніше пішов захищати Україну від ворога. У боях поблизу донецького аеропорту отримав серйозні поранення. Але завдяки характеру переніс цілу гору операцій та відмовився від ампутації.

Після реабілітації Андрій Котовенка представляв рідну країну на Іграх Нескорених, де у 2021 році здобув бронзову нагороду у дисципліні жим лежачи.

Роком раніше (у 2020-му) одягнув на свою шию срібну медаль чемпіонату Європи, який відбувався у Словаччині.

Більше відомий у військовому колі як "Кіт". Навіть після усіх пережитих подій Котовенко знову взяв зброю до рук, щоб вигнати ворога з рідної країни.

Нагадаємо, що війна нещодавно забрала ще одне життя українського героя. 5 квітня трагічно загинув Дмитро Сидорук. 21 квітня у Львові десятки військових, львів'ян та гостей міста Лева прийшли у храм, щоб віддати шану захиснику.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким і колегам українського Героя!

Повний текст публікації з фейсбуку

Сьогодні, 2 травня, загинув Андрій Котовенко. Україна знов несе непоправні втрати, наша команда Warrior Games знову оплакує побратима. Андрій Котовенко жив Україною. Він жив її свободою і честю. Андрію, в твою честь і пам’ять буде піднятий стяг України на багатьох міжнародних змаганнях. Тебе пам’ятатимуть, як захисника України, котрий віддав своє життя за наше майбутнє!