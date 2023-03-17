У боях під Бахмутом загинув український футболіст Роман Скрипнюк

Війна, яку розгорнула Росія на території нашої держави, забрала життя ще одного українського спортсмена. Ворожа куля не оминула Романа Скрипнюка.

Вихованець одеського футболу встиг пограти на аматорському рівні та у Другій лізі України. У Романа залишилася дружина та двоє дітей.

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Роман Скрипнюк в селі Молодіжне, розташованому неподалік від Чорноморська. Змалку займався спортом, був вихованцем місцевого футбольного клубу Бастіон, який грав у Другій лізі чемпіонату України. У юнацькі роки Скрипнюк брав участь як у чемпіонатах Одеської області, так і у всеукраїнських турнірах.

Після цього пройшов термінову службу в армії. Повернувшись додому після служби, Роман продовжував захищати кольори місцевих футбольних клубів. Брав участь у чемпіонатах Чорноморська та Одеси, першості Одеської області та у районних змаганнях.

За минулі роки Скрипнюк встиг пограти за цілу низку команд із півдня України, такі як: Чорноморськ, Затока (Білгород-Дністровський), Трофимовець (Молодіжне), Інтер (Мала Долина), Люксор (Барабой), Efes (Чорноморськ). Останнім клубом Романа був ФК ТБТ, який є лідером відкритого чемпіонату Чорноморська з футзалу сезону 2022/2023.

З українським захисником та місцевим футболістом попрощалися 15-го березня на Одещині . 30-річний спортсмен загинув у березні у боях під Бахмутом, який пішов добровольцем на фронт з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Романа залишилася дружина та двоє дітей.

Роман Скрипнюк з футбольними нагородами / Одеська обласна футбольна асоціація