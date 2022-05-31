У боях на Харківщині загинув рекордсмен та чемпіон світу з пауерліфтингу Карнаухов

Війна забрала ще одне життя українського спортсмена. Під час виконання бойових дій загинув майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Сергій Карнаухов.

Ще одна втрата у світі спорту

Сумну звістку про смерть повідомили 30 травня. Сергій Карнаухов відзначався характером не лише на спортивному фронті, ай військовому.

До теми "Янголи спорту": понад 50 українських спортсменів загинули від початку війни проти Росії

Спортсмен служив у 93-й бригаді та був артилеристом. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну шість років воював на сході країни у зоні АТО. Отримав поранення, але навіть це не завадило Сергію після 24 лютого знову взяти до рук зброю та піти захищати рідну країну.

Що відомо про Сергія Карнаухова

Сергій Карнаухов – майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу.

Неодноразово підіймався на п'єдестал за підсумками всеукраїнських змагань.

Рекордсмен країни, а в далекому 1999 році став чемпіоном світу серед юніорів.

Воював на Харківщині. На жаль, без чоловіка та батька залишились дружина та син Сергія.

Наша спортивна родина від усього серця висловлює співчуття сину та дружині Сергія, а також рідним, близьким та його друзям. Сергій назавжди залишиться в нашій пам'яті. Герої не вмирають…Для тих, хто хоче віддати шану і провести Сергія в останню путь – час і місце поховання буде повідомлено додатково!,

– йдеться у пості.

Вже 55 колишніх чи дійсних спортсменів загинули від 24 лютого. Стежити за сумною статистикою можна на спеціальному сайті "Янголи спорту". Останніми днями цей список втрат поповнився ще чотирма героями України. У війні проти загарбників загинули – Ігор Кроткін (пейнтбол), Ігор Бондарчук (пауерліфтинг), Олександр Тепенчак (спортивне орієнтування) та Вадим Сотником (рукопашний бій).

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та знайомим спортсменів. Ніколи не забудемо та не пробачимо окупантам жодної смерті.

Повний текст публікації

Сумна новина з Харківщини надійшла до нашої спортивної родини. У війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу – Карнаухов Сергій.

Сергій був артилеристом у складі видатної 93-ї бригади. 6 років виконував завдання у зоні проведення АТО. З початком війни самовіддано захищав незалежність України на сході нашої держави.

Карнаухов Сергій був неодноразовим призером та чемпіоном всеукраїнських змагань кінця 1990-х початку 2000 років. Рекордсмен України. Чемпіон світу серед юніорів 1999 року.

Наша спортивна родина від усього серця висловлює співчуття сину та дружині Сергія, а також рідним, близьким та його друзям.

Сергій назавжди залишиться в нашій пам'яті. Герої не вмирають…

Для тих, хто хоче віддати шану і провести Сергія в останню путь – час і місце поховання буде повідомлено додатково!