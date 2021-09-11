Боттас впевнено виграв спринт гран-прі Італії: провал Хемілтона і розбитий болід Гаслі

Формула-1 продовжує тестувати новий формат перегонів. Вдруге у сезоні у суботній програмі замість кваліфікації відбувся спринт, за підсумками якого визначився стартовий порядок на недільну гонку. Нововведення випробували на автодромі "Монца" в Італії.

Боттас вперше виграв спринт

Перемогу у другому спринті сезону-2021 здобув пілот Mercedes Валттері Боттас. Друге місце посів гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а третє Даніель Ріккардо з McLaren. За результатами спринту Боттас здобув 3 очки, Ферстаппен – 2, а Ріккардо – 1.

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Початок спринту виявився надзвичайно спекотним і вже на старті гонки з'явився автомобіль безпеки через аварію П'єра Гаслі. Також на першому колі зіткнулися Роберт Кубіца та Юкі Цунода.

Початок спринту провалив Хемілтон, якого обійшли відразу троє пілотів. Британець опустився з 2 місця на 5.

Після рестарту спринту Боттас відірвався від Макса Ферстаппена. Також у відрив пішов Даніель Ріккардо. Натомість Ландо Норріс успішно оборонявся від атак Хемілтона.

Результати спринту (топ-10)

1. Валттері Боттас

2. Макс Ферстаппен

3. Даніель Ріккардо

4. Ландо Норріс

5. Льюїс Хемілтон

6. Шарль Леклер

7. Карлос Сайнс

8. Антоніо Джовінацці

9. Серхіо Перес

10. Ленс Стролл

Гонка гран-прі Італії відбудеться 12 вересня. Початок о 15:55.

Зауважимо, що на гран-прі Італії першим стартуватиме Ферстаппен попри те, що Боттас виграв спринт. Валттері змінили силову установку, тому він стартуватиме з останньої сходинки.