Боттас виграв спринт гран-прі Бразилії, Хемілтон здійснив неймовірний прорив із останнього місця

Пілот Mercedes Валттері Боттас здобув перемогу у спринт-кваліфікації гран-прі Бразилії. Другим до фінішу прийшов пілот Red Bull Макс Ферстаппен, третім фінішував гонщик Ferrari Карлос Сайнс.

Як пройшов спринт

Перед Ферстаппеном були відчинені всі двері для завоювання додаткових трьох очок та старту з першої позиції.

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Але на старті Ферстаппен пропустив і Валттері Боттаса і Карлоса Сайнса. Топ-5 замикали Серхіо Перес та Шарль Леклер. А ось Хемілтон за одне коло прорвався на 14 місце. Щодо лідерів, то Макс зумів швидко обігнати Сайнса і повернув собі друге місце, проте Боттас вже створив пристойний відрив.

Наприкінці Макс насів на Боттаса, але пройти фіна не зумів. Втім, голландець все одно заробив 2 очки та збільшив відрив від Хемілтона до 21 пункту. А ось Валттері виграв два з трьох спринтерських заїздів у сезоні.

Що стосується Хемілтона, то Льюїс зробив справжній прорив з останнього ряду та фінішував на 5-му місці, але у британця ще висить штраф мінус 5 позицій за заміну елемента мотора, тому в неділю пілот Мерседеса стартуватиме 10-м.

Відзначимо Карлоса Сайнса, який протягом усього спринту відбивався від атак Переса і завоював 1 пункт за 3 місце.

Результати спринту гран-прі Бразиліїї