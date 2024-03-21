З Луніним у воротах: стартовий склад збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини

Головні тренери збірних України та Боснії і Герцеговини визначилися з основою на ключовий поєдинок. Суперники зустрінуться в рамках півфіналу плей-оф відбору Євро-2024.

У четвер, 21 березня, збірна України проведе півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва у Зениці на стадіоні "Біліно Поле" протистоятиме збірній Боснії і Герцеговини, пише 24 канал.

До теми Боснія і Герцеговина – Україна: онлайн-трансляція матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024

Хто вийде в основі на ключовий матч

Напередодні поєдинку тренери визначились зі стартовими складами. Український наставник ще до матчу залишив поза заявкою Олександра Караваєва, Дениса Попова, Олександра Піхальонка, Віктора Циганкова та Данила Сікана. Натомість шанс зіграти отримали Володимир Бражко та Андрій Лунін.

Збірна України: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Судаков, Зінченко – Зубков, Мудрик, Довбик.

Стартовий свисток арбітра прозвучить о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що Боснія і Герцеговина та Україна визначать фіналіста плей-оф відбору Євро-2024.