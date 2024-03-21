Приїхав підтримати "синьо-жовтих": Шевченко відвідав матч України проти Боснії

Президент УАФ Андрій Шевченко свого часу успішно тренував національну команду. Тож легенда українського футболу не міг пропустити півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024.

У четвер, 21 березня, збірна України зіграє матч проти Боснії і Герцеговини. Суперники в очному поєдинку визначать фіналіста плей-оф кваліфікації ЧЄ-2024.

До теми Боснія і Герцеговина – Україна: онлайн-трансляція матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024

За грою команд наживо буде спостерігати президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Світлиною зі стадіону "Біліно Поле" у Зениці він поділився у соціальній мережі.

Шевченко в очікуванні матчі з Боснією і Герцеговиною / instagram.com/andriyshevchenko

Нагадаємо, що Сергій Ребров здивував стартовою одинадцяткою. Головний тренер збірної України довірив місце у воротах голкіперу Реала Андрію Луніну. Також з перших хвилин вийшов опорник Динамо Володимир Бражко. На жаль, не зможе допомогти збірній Віктор Циганков, який не оговтався від ушкодження.

У разі перемоги збірна України зіграє у фіналі плей-оф з тріумфатором поєдинку між Ізраїлем та Ісландією. Матч запланований на 26 березня у Вроцлаві.