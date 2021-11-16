Боснія та Герцеговина – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2022

Збірна України грає у відборі на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини. Початок матчу о 21:45. Онлайн-трансляція на сайті Спорт 24.

Вирішальний матч

Україна перед заключним матчем у відборі опинилася у скрутному становищі. Адже доля путівки в плей-офф залежить не лише від результату матчу з боснійцями, де нашій команді слід лише перемагати. "Синьо-жовтим" доведеться сподіватися, що Франція переможе Фінляндію на виїзді у паралельному матчі. Або що цей матч закінчиться внічию, однак тоді українцям треба перемагати з різницею у два голи та більше, або ж забити на один гол більше, аніж це зроблять фіни.

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Для боснійців цей матч не має значення. Команда втратила будь-які шанси, неочікувано вдома програвши фінам. При цьому фіни грали в меншості із середини першого тайму.

Тож на цей матч команда вийде без ряду лідерів. Головна втрата – нападник Едін Джеко, який має ушкодження, тому відправився відновлюватися до клубу. Захисник Сеад Колашинац отримав травму в матчу проти фінів і теж не зіграє.

Цілком ймовірно, що на поле не вийде ще один лідер – Міралем П'яніч. Гравець піддався значній критиці після поразки фінам.

Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія та Герцеговина – Україна