Боснія і Герцеговина залишилася без підтримки у матчі з Україною: вболівальники здають квитки

16 листопада у місті Зениця збірна України проведе вирішальний матч у відборі на ЧС-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. За кілька годин до старту поєдинку на вулицях Зениця порожньо – начебто й не намічається жодного матчу національної команди.

Поразка від Фінляндії поклала край усім надіям Боснії і Герцеговини на вихід у плей-офф, тому вболівальники не мають ні потреби, ні бажання стежити за дуеллю з Україною.

До слова Ще один зірковий футболісти збірної Боснії та Герцеговини пропустить матч із Україною

Ті, хто купував квитки раніше, або продавали чи здавали їх, або вирішили не йти на матч. Їх навіть не приваблює можливість безкоштовно скласти тест на антиген на коронавірус.

За кілька годин до початку матчу в Зениці жахливо порожньо, атмосфера "мертва". На вулиці можна знайти лише кількох продавців атрибутики, та й ті скаржаться, що продажі сьогодні не йдуть.



Вулиці Зениці перед матчем Боснія і Герцеговина – Україна / Фото sportsport.ba

Боснія і Герцеговина — Україна: перед матчем