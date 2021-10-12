Боснія та Герцеговина втратила гравця за декілька годин перед матчем з Україною
Джерело:sport.ba
Погані новини для збірної Боснії та Герцеговини. Буквально в день гри з Україною боснійці втратили одного з провідних захисників.
В поєдинку з командою Олександра Петракова боснійці не зможуть розраховувати на свого провідного захисника – Гойко Цімірота.
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Травма 28-річного опорного захисника боснійців виявилась серйознішою, ніж здавалось на перший погляд. Результати МРТ підтвердили розрив м'яза гомілки у півзахисника збірної Боснії та Герцеговини.
Хавбек однозначно пропустить матч проти України, а його відновлення займе близько трьох тижнів.
Загалом уже 5 футболістів з попередньої заявки не зможуть допомогти команді Боснії і Герцеговини
Яких футболістів втратила Боснія і Герцеговина?
Раніше з команди вибули два основні гравці – півзахисники Мілана і Бешикташа Раде Круніч та Міралем П'янич відповідно. В обох гравців травми.
Згодом кількість втрат зросла. До цього матч проти Казахстану пропустили захисник сербського Партизана Сініша Санічанін і хавбек Ференцварошу Стіпе Лончар. Санічанін 4-го жовтня здав позитивний тест на коронавірус, а Лончар зазнав травми.
Україна – Боснія Герцеговина: деталі матчу
- Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Початок гри о 21:45.
- Розсудить поєдинок німецька бригада арбітрів. Очолить її 40-річний суддя Фелікс Цваєр.
- Україні потрібно перемагати Боснію та Герцеговину в двох матчах – сьогодні та 16 листопада, аби зайняти друге місце в групі і потрапити в плей-офф за вихід на ЧС-2022.