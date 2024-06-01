15-й трофей "вершкових": Реал у валідольному фіналі зупинив Боруссію та виграв Лігу чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів став підсумком єврокубкового сезону 2023/24. У вирішальному поєдинку перемогу святкували футболісти мадридського Реалу.

Боруссія Д – Реал 0:2

Гол: Карвахаль, 74, Вінісіус, 83

У суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбувся фінал Ліги чемпіонів-2023/24. Престижний трофей розіграли мадридський Реал та Боруссія Дортмунд, пише 24 Канал.

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Агресивність Боруссії та безпорадність Реала

Перед стартовим свистком беззаперечним фаворитом протистояння вважався мадридський Реал. Втім, перший тайм став холодним душем для підопічних Карло Анчелотті.

Першим дзвіночком для "вершкових" стався на 21-й хвилині зустрічі. Форвард "чорно-жовтих" Карім Адеємі обіграв Тібо Куртуа, але Дані Карвахаль підстрахував голкіпера та заблокував удар.

Через кілька хвилин Адеємі впав у штрафному майданчику Реала, але арбітр не був налаштований призначати одинадцятиметровий.

Ніклас Фюллькруг одразу ж підхопив м'яч та пробив у праву стійку. Підопічні Едіна Терзіча не збавляли оберти. Той же Адеємі, Забітцер мали гарні нагоди засмутити Куртуа.

Гравці Реала у першій половині не були схожі самі на себе. За 45 хвилин ігрового часу вони жодного разу не пробили у площину воріт.

Реал перевернув гру

У перерві Карло Анчелотті зумів знайти потрібні слова своїм футболістам. Спочатку Тоні Кроос зі штрафного ледь не закрутив м'яч у дев'ятку. Голкіпер Боруссії Грегор Кобель у стрибку відвів загрозу.

Підопічні Анчелотті досягли свого на 74-й хвилині матчу. Тоні Кроос майстерно подав кутовий, який ударом головою замкнув Дані Карвахаль.

Відео голу Карвахаля

"Чорно-жовті" не встигли оговтатися, як Реал подвоїв перевагу. Джуд Беллінгем виконав пас на Вінісіуса Жуніора. Бразилець свою роботу виконав на всі сто.

Відео голу Вінісіуса Жуніора

До фінального свистка рахунок не змінився. Команда Андрія Луніна перемогла суперників з рахунком 2:0.

Відеоогляд матчу Боруссія – Реал

Мадридський Реал став переможцем Ліги чемпіонів сезону 2023/24. Цей трофей став 15-м в історії "королівського клубу".