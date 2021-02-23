Чи перерве Боруссія М переможну серію Манчестер Сіті: прогноз 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Боруссія Менхенгладбах та Манчестер Сіті у середу, 24 лютого, зустрінуться у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Чого очікувати від матчу – читайте далі в матеріалі.

Поєдинок Боруссія – МанСіті – це зустріч двох команд, які перебувають у відмінній формі. "Жеребці" вперше зіграють у плей-офф Ліги чемпіонів, коли "містяни" дістався до 1/8 фіналу увосьме поспіль.

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У 2021 році Боруссія вже встигла "зняти скальпи" з чемпіона Німеччини Баварії і Боруссії Дортмунд. Манчестер Сіті набрав крейсерський хід, вигравши 18 поспіль матчів!

Відтак, вболівальників чекає захопливе видовище на "Пушкаш Арені" в Будапешті (Угорщина). На жаль для "жеребців", команда не зможе зіграти вдома через карантинні обмеження.

Боруссія М – Манчестер Сіті: прогноз Favbet

Команда Марко Розе на груповому етапі вже пройшла перевірку на міцність Реалом та Інтером. Хоча "жеребці" й не виграли у двох грандів, зате знищили Шахтар із загальним рахунком 10:0.

Натомість Манчестер Сіті впевнено виграв свою групу. Підопічні Пепа Гвардіоли виявилися кращими за Порту, Олімпіакос та Марсель.

На думку букмекерів, Манчестер Сіті фаворит поєдинку. Перемогу команди з Туманного Альбіону оцінюють коефіцієнтом 1,31. Якщо ж Боруссія зможе приголомшити свого суперника та відсвяткувати звитягу – коефіцієнт 9,40. Нічия в основний час гри оцінена коефіцієнтом 6,20.

Уже зараз букмекери дають прогноз, хто вийде до чвертьфіналу. Прохід німецької команди у наступний раунд плей-офф оцінений коефіцієнтом 14,50. Водночас на вихід англійців до 1/4 фіналу – коефіцієнт 1,04.

За всю історію Боруссія та Манчестер Сіті провели 6 матчів – 2 у Кубку УЄФА та 4 – у Лізі чемпіонів. В активі німців єдина перемога у Кубку УЄФА 1997 року. Ще два матчі між командами завершилися нічиєю. Інші три поєдинки на рахунку Манчестер Сіті. Англійці здобули всі звитяги у Лізі чемпіонів.

У всіх матчах між командами було забито мінімум два голи. Атакувальний стиль команд дозволяє очікувати зливи голів і тепер. Коефіцієнт на тотал голів у матчі між Боруссією та Манчестер Сіті більше 3.5 – 2,27.

За останні 18 матчів, у яких Манчестер Сіті здобував перемоги, команда Пепа Гвардіоли в середньому забивали 2,6 гола. Коефіцієнт на те, що індивідуальний тотал Манчестер Сіті у матчі з "жеребцями" складе більше 2.5 оцінений коефіцієнтом 2,09.

Середня кількість голів Боруссії за останні 10 матчів складає 1,6. Коефіцієнт на те, що індивідуальний тотал німців складе більше 0.5 – 1,73.

Поєдинок Боруссія Менхенгладбах – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00.