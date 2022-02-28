Боруссія Дортмунд звернулась до Путіна з вимогою припинити війну в Україні

У німецькій Бундеслізі теж висловили підтримку Україні, яка бореться за мир, який хоче забрати Володимир Путін та його Росія. Пресслужба Боруссії Дортмунд звернулась до очільника Кремля.

"Разом заради миру"

Акція підтримки була організована на матчі Аугсбургу та дортмундської Боруссії. Перед початком зустрічі обидві команди зробили спільне фото з банером з написом: "Разом заради миру".

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Клуби вкотре показали, що єдність футбольного світу допоможе перемогти та повернути мир українському народу.

В інстаграмі дортмундського клубу з'явилось це фото. Пресслужба "джмелів" під світлиною звернулась до кремлівського очільника з вимогою припинити війну в Україні.

Путін, зупини війну!,

– написала пресслужба Боруссії.



Акція підтримки перед матчем Бундесліги / Фото Getty Images

До слова, поєдинок закінчився мировою між Аугсбургом та Боруссією з рахунком 1:1.

Дортмундський клуб із 50 очками посідає 2-ге місце у Бундеслізі, Аугсбург йде поруч із зоною вильоту – 15-та позиція серед 18-ти клубів.

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