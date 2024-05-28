Боруссія проти Реала: де дивитися фінал Ліги чемпіонів-2024 та хто коментуватиме

Вирішальна гра поточної ЛЧ відбудеться у Лондоні на "Вемблі". Зустріч між Реалом та Боруссією українці зможуть побачити наживо.

Вже найближчої суботи, 1 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2024. У вирішальному матчі в Лондоні між собою зійдуться дортмундська Боруссія та мадридський Реал, пише 24 Канал.

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Де дивитися фінал Ліги чемпіонів

Битва за Кубок буде показана в прямому ефірі в Україні. Офіційним транслятором Ліги чемпіонів у нашій країні є ОТТ-платформа Megogo. Саме на ній буде доступна онлайн-трансляція матчу Боруссія Дортмунд – Реал.

Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до неї транслятор розпочне передматчеву студію, де ведучі та експерти обговорять головні аспекти фіналу Ліги чемпіонів.

Також аналітична студія буде доступна і після зустрічі на "Вемблі". Коментувати фінал будуть популярні коментатори Віталій Волочай і Вадим Скічко. Також текстова онлайн-трансляція матчу Боруссія – Реал буде доступна на сайті 24 Каналу.

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Шанс для Андрія Луніна

Нагадаємо, що стати переможцем Ліги чемпіонів у складі Реала має змогу український воротар Андрій Лунін. Українець відіграв 8 матчів за "бланкос" цього сезону та зробив важливий вклад в успіхи клубу.

Завдяки сейвам Луніна Реал пройшов Лейпциг та Манчестер Сіті. У дуелях з манкуніанцями Андрій став героєм серії пенальті, відбивши удари від Ковачича та Бернарду Сілви.

Втім досить ймовірно, що у фіналі з перших хвилин зіграє не Лунін. Основний воротар Реала Тібо Куртуа нещодавно відновився від травми і в останніх матчах Ла Ліги тренер більше довіряв саме бельгійцю.