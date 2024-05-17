Несподівані подробиці: Боруссія Дортмунд може подати позов до суду проти ПСЖ

7 травня відбувся матч півфіналу Ліги чемпіонів, у якому ПСЖ приймав Боруссію Дортмунд. "Джмелі" перемогли в обох матчах, однак, як виявилось, ПСЖ дещо підставив гостей.

Дортмундська Боруссія може подати судовий позов проти ПСЖ. Причина у квитках, яких "джмелі" отримали менше.

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Обман від ПСЖ, який може призвести до суду

Боруссія Дортмунд скаржилась на те, що отримала від ПСЖ 480 квитків на другий матч півфіналу Ліги чемпіонів, що є недостатньою кількістю.

Перед грою парижани послались на розпорядження паризької поліції, яка ніби-то наказала поставити "джмелям" меншу кількість квитків, щоб полегшити роботу правоохоронів. Однак Боруссія Дортмунд вирішила поспілкуватись з поліцією і виявилось, що інформація від ПСЖ не відповідає дійсності.

Однак не тільки це стало причиною обурення "джмелів". ПСЖ заборонив банери, а також лідер Ультрас ПСЖ Капо використовував гучномовці на стадіоні, даючи вказівки щодо кричалок, зокрема це було добре чути і в гостьовому секторі. У Боруссії Дортмунд кажуть, що у Бундеслізі таке неприпустимо.

Боруссія Дортмунд вже подала скаргу до Football Supporters Europe. FSE вже повідомила "джмелів" щодо наміру застосувати санкції.

Що таке FSE (Football Supporters Europe) Це фан-організація, яка офіційно співпрацює з УЄФА і має представників з усіх 48 країн-членів УЄФА.

У фіналі Боруссія Дортмунд зустрінеться з мадридським Реалом. Матч відбудеться 1 червня о 22:00 за київським часом на "Вемблі".

Нагадаємо, що у трансфері Джуда Беллінгема до Реала були прописані деякі особливі умови, тому Боруссії Дортмунд фінансово вигідніше програти у фіналі.