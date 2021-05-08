Боруссія Д – РБ Лейпциг: де дивитися матч Бундесліги

У суботу, 8 травня, дортмундська Боруссія вдома прийматиме Лейпциг у матчі 32 туру Бундесліги. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Де дивитися Боруссія Д – РБ Лейпциг
Матч між Боруссією та Лейпцигом відбудеться у Дортмунді на "Сігнал Ідуна Парк". Початок гри о 16:30 за київським часом.
До слова Чи потрапить Боруссія у Лігу чемпіонів у наступному сезоні: прогноз на матч з РБ Лейпциг
Трансляція матчу Боруссія Д – РБ Лейпциг в Україні буде доступна на платформі Megogo.
Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".
Перед грою
- Боруссія опинилася у вкрай складному становищі. Команда може залишитися без Ліги чемпіонів наступного сезону. І поки до останнього веде боротьбу за потрапляння у топ-4 за підсумками чемпіонату. Поки команда відстає на один бал від четвертого Айнтрахта.
- Але "джмелі" перемогли в чотирьох останніх матчах в чемпіонаті, тож мають хорошу динаміку.
- Натомість РБ Лейпциг матчі Бундесліги проводить вже без ентузіазму після поразки від Баварії. Навряд чи "бики" втратять другу сходинку. Як і не замахнуться на чемпіонство. Адже що відрив від Вольфсбурга складає сім очок, що відставання від Баварії ті ж самі сім балів. Та все ж за очки команда буде боротися.