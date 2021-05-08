Боруссія Д – РБ Лейпциг: де дивитися матч Бундесліги

8 травня 2021 , 10:11
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Джерело:

24 канал

У суботу, 8 травня, дортмундська Боруссія вдома прийматиме Лейпциг у матчі 32 туру Бундесліги. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Де дивитися Боруссія Д – РБ Лейпциг

Матч між Боруссією та Лейпцигом відбудеться у Дортмунді на "Сігнал Ідуна Парк". Початок гри о 16:30 за київським часом.

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Трансляція матчу Боруссія Д – РБ Лейпциг в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед грою

  • Боруссія опинилася у вкрай складному становищі. Команда може залишитися без Ліги чемпіонів наступного сезону. І поки до останнього веде боротьбу за потрапляння у топ-4 за підсумками чемпіонату. Поки команда відстає на один бал від четвертого Айнтрахта.
  • Але "джмелі" перемогли в чотирьох останніх матчах в чемпіонаті, тож мають хорошу динаміку.
  • Натомість РБ Лейпциг матчі Бундесліги проводить вже без ентузіазму після поразки від Баварії. Навряд чи "бики" втратять другу сходинку. Як і не замахнуться на чемпіонство. Адже що відрив від Вольфсбурга складає сім очок, що відставання від Баварії ті ж самі сім балів. Та все ж за очки команда буде боротися.
Автор: Юрій Семенюк