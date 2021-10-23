Боротьба загострюється: Ферстаппен назвав Хемілтона ідіотом та показав середній палець – відео

У Формулі-1 сезон-2021 увійшов у фінальну стадію: пілотам залишилося проїхати всього 6 гонок. У боротьбі за чемпіонство між лідерами сезону Максом Ферстаппеном та Льюїсом Хемілтоном всього 6 очок різниці на користь першого.

Хемілтон спровокував Ферстаппена

У 2021 році між Хемілтоном та Ферстаппеном були два зіткнення. Унаслідок контакту у Великій Британії Ферстаппен достроково завершив гонку, а після другого в Монці – зійшли обидва гонщики.

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Схоже, відносини між Ферстаппеном та Хемілтоном геть зіпсували у США, де протягом 22 – 24 жовтня триває 17 етап сезону-2021.

У другому тренуванні перед гран-прі США пілот Red Bull купився на провокації Хемілтона. Ферстаппен вирішив, що суперник з Mercedes завадив йому в першому повороті.

Макс під час переговорів по радіо зі своєю командою назвав Хемілтона "тупим ідіотом". Також Ферстаппен показав Хемілтону середній палець.

Керівник Red Bull Крістіан Хорнер прокоментував інцидент між Ферстаппеном та Хемілтоном. За словами Хорнера, пальцем Макс намагався показати Хемілтону, що він був першим.

"Вони вирівнювалися, щоб почати коло, і Льюїс вирішив обігнати Макса. Макс просто показав, що він перший в черзі. Таке стається", – заявив керівник Red Bull.

Окрім гран-прі США, у сезоні-2021 залишилося ще 5 етапів: