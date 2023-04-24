Футболіст ексклубу Ярмоленка в АПЛ забив гол ударом "скорпіона": фантастичне відео

Останній поєдинок 32-го туру АПЛ Борнмут – Вес Хем запам'ятався неймовірної краси голом. Автором цього шедевру став півзахисник "молотобійців" Пабло Форнальс.

Вест Хем ще у першому таймі оформив майже 100-відсоткову перемогу. Три голи протягом 43 хвилини влетіли у ворота Борнмута, повідомляє 24 Канал.

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Не часто таке побачиш

У другому таймі "молотобійців" обмежились одним взяття воріт суперника, але ще й яким. На 72-й хвилині Пабло Форнальс ударом "скорпіона" замкнув передачу з правого флангу. Хоча футболісту дещо пощастило у цьому епізоді.

Фантастичний удар 27-річного іспанського півзахисника Вест Хема поставив крапку у матчі – 0:4 на користь гостей.

Форнальс забив ударом "скорпіона": дивіться відео

Для Форнальса цей гол став 5-м у 41 зіграному матчі у сезоні-2022/2023. Також у доробку Пабло дві результативні передачі. Нагадаємо, що Пабло виступає за Вест Хем із 2019-го року, коли перебрався із іспанського Вільярреала. Має контракт із клубом АПЛ до кінця чеврня 2024 року.

Відзначимо, що за матчем із лави запасних Борнмута спостерігав український захисник Ілля Забарний. Наразі українець переважно стежить за поєдинками АПЛ зі свого стільця, аніж бере безпосередню участь у зустрічах.

Вест Хем після 31-го зіграного матчу йде лише на 13-му місці, маючи у своєму активі 34 бали. Щодо Борнмута, то "вишні" із 33 пунктами посідають 15-му сходинку.