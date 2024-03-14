Пишаюсь бути частиною цієї країни, – Забарний присвятив перший гол в АПЛ українському народу

У середу, 13 березня, в перенесеному матчі 17 туру Англійської Прем'єр-ліги свій дебютний гол за Борнмут забив Ілля Забарний. Сталося це в поєдинку проти Лутона.

"Вишні" здобули фантастичну перемогу з рахунком 4:3. Вони здійснили камбек з 0:3 після першого тайму.

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Важлива подія на очах близьких

Після матчу своїми враженнями від перформансу команди поділився український захисник Борнмута Ілля Забарний. Він розповів, завдяки чому вдалося перевернути гру:

"Це неймовірно. Коли ти програєш 0:3 в першому таймі дуже важко перемикнутися, тому що ти пропускаєш 3 голи й це, звичайно, виснажує. Але в нас чудова команда, ми швидко відреагували та проаналізували свої помилки, ми просто почали боротись у другому таймі та зробили це. Ми просто програли декілька дуелей, коли вони забили, тому ми трохи підкоригували нашу тактику та почали вигравати дуелі".

Окремо Ілля висловився про свій гол. Він заявив, що забив його на очах сім'ї, яка була присутня на стадіоні, та присвятив взяття воріт родині й українському народу.

Моя сім'я сьогодні на стадіоні й, звичайно, це чудовий гол. Я не забиваю багато м'ячів, але я хочу робити це якнайчастіше. Для мене важливо, що моя сім'я тут. Це для них та для нашої країни, тому що я знаю, що мій народ спостерігає за мною, я дуже пишаюсь бути частиною цієї країни. Я бажаю своєму народові всього найкращого.

Моя сім'я приїхала сюди минулого тижня в гості. Це дивовижно. Їм сподобались ігри АПЛ і це неймовірно. Після матчу вони сказали, що їм треба більше пігулок, тому що це був великий стрес. Вони не так часто приходять на матчі, тому забити було чудово", – розповів Забарний.

Футбольні цілі Забарного на поточний сезон

. Ілля Забарний став наймолодшим українцем , який забивав в АПЛ і восьмим загалом.

Український захисник також розповів про цілі своєї команди до кінця сезону, яка наразі перебуває на тринадцятій сходинці в турнірній таблиці АПЛ. Він вважає, що "вишні" мають усі шанси поборотися за топ-10:

"Звичайно, ми не будемо зупинятись, нам потрібно повернутись і побудувати те ж саме, тому що нам потрібно почати отримувати бали та бути якомога вище. Я знаю рівень цієї команди і я думаю, що ми можемо закінчити у верхній половині таблиці".

Вже зовсім скоро Ілля Забарний приєднається до збірної України, яка буде грати матчі плей-оф за вихід на Євро-2024. У такий щасливий для себе день він не забув про національну команду та пообіцяв видати максимум, щоб "синьо-жовті" зіграли на континентальній першості.

Незабаром буде дуже важлива гра проти Боснії та Герцеговини для всіх українців. Я зроблю все, що можу, тому що нам потрібно виграти та потрапити на Євро,

– сказав Забарний.

Нагадаємо, що збірна України свій наступний матч зіграє 21 березня в Зениці, початок поєдинку о 21:45. У разі успіху, вирішальний матч "синьо-жовті" проведуть 26 березня проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

. У нинішньому сезоні Ілля Забарний зіграв 33 матчі за Борнмут у всіх турнірах, у яких забив 1 гол. Він єдиний гравець "вишень", який провів кожну хвилину ігрового часу в поєдинках АПЛ-2023/2024.