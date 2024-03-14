Постійно був близьким до гола, – Іраола оцінив дебютний м'яч Забарного у грі з шаленим камбеком

У середу, 13 березня, відбувся перенесений матч 17 туру Англійської Прем'єр-ліги. Борнмут на своєму полі приймав Лутон.

Господарі здійснили неймовірний камбек. Поступаючись 0:3 після першого тайму, вони не тільки врятувалися від поразки, а й змогли здобути перемогу з рахунком 4:3.

До теми Забарний забив дебютний гол за Борнмут та долучився до божевільного камбеку з 0:3

Пам'ятний матч для Забарного

Традиційно в основному складі "вишень" вийшов Ілля Забарний. Він допоміг своїй команді зробити камбек, забивши перший свій гол за англійський клуб.

Після фінального свистка емоціями від перформансу своєї команди поділився наставник Борнмута Андоні Іраола. Він розповів, що говорив своїм підопічним у роздягальні та окремо виділив дебютний гол українського захисника.

"У перерві ми говорили, що нам потрібно швидко забити гол чи два, щоб повірити у камбек. Ми це зробили. Ми повірили в себе, і за підтримки вболівальників зуміли повернутися в матч і забрати перемогу.

Ілля не дуже звик забивати голи, хоч він завжди допомагає під час стандартів. Протягом сезону Ілля постійно був близьким до гола, тому я радий, що він забив у цьому поєдинку та був частиною нашого камбеку,

– сказав Іраола.

Зазначимо, що Ілля Забарний став восьмим українцем, який забив гол в АПЛ, це сталося в його 33-му поєдинку в чемпіонаті Англії.

Українські футболісти, які відзначалися забитими м'ячами в АПЛ

Сергій Ребров (Тоттенгем, Вест Гем) – 10 голів Андрій Шевченко (Челсі) – 9 Андрій Ярмоленко (Вест Гем) – 8 Андрій Воронін (Ліверпуль) – 5 Михайло Мудрик (Челсі) – 4 Віталій Миколенко (Евертон) – 3 Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Арсенал) – 2 Ілля Забарний (Борнмут) – 1

. Ілля Забарний провів усі 28 матчів АПЛ нинішнього сезону без замін, він єдиний гравець "вишень" з таким досягненням.

Наступний поєдинок Борнмут зіграє проти Евертона, за який виступає Віталій Миколенко. Українське дербі відбудеться 30 березня о 17:00.