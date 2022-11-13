Зіткнувся головою з опонентом: тренер суперника Евертона стурбований травмою Миколенка

Евертон вдруге поспіль був розгромлений Борнмутом. Цього разу "іриски" отримали три голи від суперника у розіграші АПЛ.

Матч закінчився перемогою Борнмута 3:0, а Евертон вже у першому таймі втратив основного захисника Віталія Миколенка. Українець зіткнувся головою з суперником після чого вже не зміг продовжити зустріч.

Детальніше Миколенко провалив поєдинок АПЛ і залишив поле через травму: відеоогляд матчу

Замість нього на полі з'явився Шеймус Коулмен.

О'Ніл: Побачив, що він на газоні вже після того, як ми забили гол

Прогнозується, що у Миколенка струс мозку. Хоча лівий оборонець самотужки покинув межі футбольного поля.

Після поєдинку головний тренер Борнмута прокоментував епізод із травмою українського легіонера Евертона. Гері О'Ніл зізнався, що не бачив самого моменту, але побажав Віталію якнайшвидшого одужання.

Я не побачив самого моменту, коли Миколенко отримав цей удар. Побачив, що він на газоні вже після того, як ми забили гол. Сподіваюсь, з Миколенком все гаразд. Щоправда, мені здалося, що він травмував не голову, а плече. У будь-якому випадку, здоров'я футболіста найважливіше,

– сказав наставник Борнмута.

Поразка не дозволила підопічним Френка Лемпарда вибратись із підвалин турнірної таблиці. Евертон йде 17-м серед 20 клубів, маючи у своєму активі лише 14 очок.

До слова. Миколенко провів за Евертон 15 поєдинків у сезоні-2022/2023.