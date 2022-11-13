Розлючені фанати Евертона ледь не накинулись на Лемпарда: вони вимагають відставки тренера

Евертон зазнав сьомої поразки у сезоні АПЛ-2022/2023. Уболівальники "ірисок" болюче прийняли розгромну гостьову поразку від Борнмута.

Після поразки 3:0 головний тренер Евертона Френк Лемпард разом із командою підійшов до гостьової трибуни, щоб подякувати уболівальникам за підтримку. Однак між сторонами спалахнула перепалка.

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У фанатів увірвався терпець після цілої гори поразок

Обурені фанати вимагають відставки Лемпарда з тренерського крісла "ірисок". У палку розмову між уболівальниками та наставником втрутились правоохоронні органи, стюарди, які оберігали безпеку під час поєдинку.

Дісталось не лише Лемпарду, а й команді. Розлючені уболівальники викинули на землю ігрову футболку Алекса Івобі, який після матчу подарував її фанатам Евертона.

На післяматчевій пресконференції Лемпард запевнив, що не звинувачує фанатів, які мають право висловлювати свою думку.

Востаннє Евертон перемагав 22 жовтня у матчі проти Крістал Пелес (3:0). Після цього переможного поєдинку зазнав трьох фіаско та одного розійшовся із суперником миром.

Поразка не дозволила Евертону вибратись із підвалин турнірної таблиці АПЛ. "Іриски" з 14 балами йдуть на 17-й позиції серед 20 клубів.

Нагадаємо, що у першому таймі Віталій Миколенко після зіткнення головою з суперником не зміг продовжити зустріч.

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