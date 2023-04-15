За зберігання наркотиків та спробу зґвалтування: затримано ізраїльського воротаря з Вінниці
Джерело:Ynet
Борис Клейман потрапив під арешт за свої чудернацькі витівки. Голкіпер став на темну доріжку.
Ізраїльський воротар грецького клуба Волос дозволив собі насильницькі дії у сторону незнайомої дівчини. Борис Клейман – уродженець України.
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Надто багато собі дозволив
Інцидент відбувся під ранок 11-го квітня у одному з грецьких барів. Ізраїльський голкіпер вирішив закрутити роман з бельгійською дівчиною. Борис Клейман вибрав найгірший варіант, як можна це зробити, спершу він почав загравати з незнайомкою, проте згодом вирішив дозволити собі насильницькі дії, деталі яких не уточнюються.
Бельгійська туристка до того ж виявилась неповнолітньою, а до Клеймана відразу була викликана поліція за його злодіяння. Проте на правоохоронців чекав ще "сюрприз" від ізраїльського воротаря. При затриманні у голкіпера було також виявлено наркотичні речовини, що звичайно ж, стане негативним бонусом до його злочину щодо незнайомки.
Виступи Бориса Клеймана
- 32-річний голкіпер перед переїздом до Греції усю свою кар'єру провів у майже найріднішому Ізраїлі, свого часу погравши за Хапоель Тель-Авів, Бейтар Єрусалим та інші клуби.
- Взагалі воротар Волоса – уродженець Вінниці, проте у досить юному віці він переїхав до Ізраїлю.
- Також Борис Клейман провів за збірну своєї другої батьківщини один поєдинок, а саме проти Північної Ірландії, у якому він пропустив два м'ячі.