Пригадав фото з росіянкою: мер Дніпра наїхав на Магучіх після встановлення світового рекорду

Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках в висоту. Мер Дніпра висловив свою думку стосовно цієї події та порівняв легкоатлетку з Сергієм Бубкою.

На етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава встановила новий світовий рекорд. Українська спортсменка подолала планку в 2 метри 10 сантиметрів, чим перевершила попередній рекорд болгарської легкоатлетки Стефки Костадинової (2,09 метри).

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Філатов про Магучіх

Міський голова Дніпра Борис Філатов написав, що зворушено спостерігав за тим як "з поросячим вереском" багато українців дивляться і радіють рекорду Ярослави Магучіх.

Також він заявив, що єдиний хто публічно підтримав спортсменку за фотографію з російською спортсменкою 3 роки тому на Олімпіаді. Борис Філатов вважає, що у відповідь Ярослава брехала, зраджувала та маніпулювала в інтерв'ю.

Радійте. Але не забувайте, що якщо ти високо стрибаєш – це ще не означає, що ти – пристойна людина, а не антилопа. Доведено Сергієм Бубкою,

– написав Філатов.

Після ігор Ярославі добряче дісталось в інфопросторі за фото з росіянкою. Однак Магучіх вибачилась перед українцями. Також Сергій Бубка після початку агресії зі сторони країни-агресора втік з України та мовчить про повномастштабну війну.

Нагадаємо, що український спортивний функціонер Сапронов розкритикував українку за фото з російською спортсменкою.