Барселона заявила про мільярдні борги перед кредиторами та працівниками

Керівництво іспанського футбольного клубу Барселона представило річний фінансовий звіт. В ньому вказано, що борги клубу складають 1 мільярд 173 мільйони євро.

Джерело: Marca

Пандемія коронавірусу, яка, фактично, залишила команду без вболівальників на трибунах, а також невдалі результати на міжнародній арені призвели до того, що чистий збиток клубу за минулий рік склав 488,4 мільйона євро.

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Проблемою є й те, що із загальної заборгованості в 1,173 мільярда євро, 730 мільйонів євро – позики на короткостроковій основі, які невдовзі треба віддати. З них:

265 мільйонів євро винні кредитним організаціям;

164 мільйони євро – борги персоналу;

2,5 мільйона євро – виплати по облігаціях;

298 мільйонів євро складають інші борги;

Поки менеджмент клубу шукає можливість відкласти виплати за частиною короткострокових зобов'язань хоча б до червня 2021-го року. Частина кредиторів вже дали згоду, з іншими ведуться переговори.

З усіма цими проблемами доведеться розбиратися вже новому президенту клубу. Його вибори призначені на 7 березня.