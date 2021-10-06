Борець-депутат Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпіади-2020

Переможець Олімпійських ігор-2020 на Токіо Жан Беленюк повідомив про те, що хоче продати на аукціоні свою золоту медаль. Виручені кошти він хоче передати на благодійну допомогу хворим дітям.

Про бажання продати своє "золото" Ігор-2020 в Токіо борець греко-римського стилю і парламентарій Жан Беленюк розповів у себе в інстаграмі.

До слова Здавалося, що це фатальний день, – Беленюк показав, як травмувався перед Олімпіадою

"Друзі, хочу зробити добру справу! Дуже багато вже зробили фото з моєї золотою медаллю, яку я привіз з Токіо :) Вона – честь і гордість нашої країни... Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші, передати на благодійну допомогу хворим дітям!" – повідомив Беленюк.

Так само він попросив поділитися своєю думкою шанувальників і запитав у них, чи підтримують його рішення. У коментарях до посту відразу ж оцінили добрий вчинок Жана, але стали писати, що нагороду продавати не варто: є інші способи зібрати гроші на благородні цілі.



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"Золото" Беленюка на Олімпіаді