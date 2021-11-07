Бордо ледь не зробив камбек із 0:3, ПСЖ вдалось уникнути ганьби: відео

ПСЖ 6 листопада зіграв на виїзді проти одного з аутсайдерів Ліги 1 Бордо. Парижани були близькі до втрати очок.

Бордо – ПСЖ 2:3

Голи: Еліс, 78, Н'янг, 90+2 – Неймар, 26, 43, Мбаппе, 63

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На початку матчу команди обмінялись небезпечними моментами. Однак жоден із них не завершився взяттям воріт. У середині першого тайму Неймар потужним ударом після передачі Мбаппе відкрив рахунок у поєдинку – 0:1.

Справжня "пожежа" була біля воріт Бордо. Захисники та голкіпер господарів стіною стали перед власними володіннями, заблокувавши відразу декілька пострілів впритул від парижан.

Ще до перерви ПСЖ подвоїв перевагу на табло.отримав класну передачу п'яткою від все того ж Мбаппе та більярдним ударом у кут воріт оформив дубль –

На відпочинок команди пішли за комфортного рахунку для гостей. Після перерви Мбаппе нарешті не лише відзначився результативною передачею. Вейналдум класно відгукнувся на пас з глибини поля, вийшовши віч-на-віч із голкіпером Бордо. Але не став обігрувати стража воріт, а віддав на вільного Мбаппе, який закотив м'яч вже у порожні володіння господарів – 0:3.

За крок від неймовірного камбеку

Здавалось, що вже у матчі все вирішено. ПСЖ здобуде розгромну перемогу на виїзді. Але інакше гадали господарі. На 78-й хвилині високий пресинг від Бордо дав плоди. Еліс після прострілу з флангу забив перший гол своєї команди – 1:3.

Вже на другій компенсованій хвилині Бордо забив вдруге. Н'янг обігрався у стіночку з Бріаном та впритул розстріляв володіння Наваса – 2:3. Але господарям забракло часу, щоб відіграти ще один гол.

Бордо ледь не став автором неймовірного камбеку з 0:3. ПСЖ у нервовому поєдинку здобув перемогу з рахунком 2:3.

Перемога принесла ПСЖ три очки. Тепер в активі парижан 34 пункти та перше місце у Лізі 1. Бордон з 12 балами продовжує йти 16-м.

Бордо – ПСЖ відеоогляд